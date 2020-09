Maltempo nel Barese: fulmine colpisce chiesa a Mola, crollano pezzi di cornicione

La perturbazione attesa sulla Puglia sta portando dal primo pomeriggio piogge e temporali sul Barese. Tra le zone colpite in queste ore, quella di Mola, dove un fulmine ha colpito la facciata di una chiesa, provocando il crollo di alcuni pezzi di cornicione e calcinacci sulla scalinata sottostante. Per fortuna, non ci sono state conseguenze per le persone. E' accaduto in piazza degli Eroi: ad essere danneggiata la chiesa della Madonna del SS.Rosario.

"Gli agenti della Polizia Locale - informa il sindaco Giuseppe Colonna dando notizia dell'accaduto - stanno mettendo in sicurezza l'area allertando i Vigili del Fuoco che stanno per intervenire. Purtroppo in questo periodo stiamo assistendo a fenomeni meteorologici di estrema intensità. Manteniamo alta l'attenzione. Vi invito a limitare gli spostamenti e a non esporvi a possibili situazioni di rischio a causa dell'allerta meteo annunciata".

