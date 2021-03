Fiocchi bianchi sulla Murgia, 'neve tonda' anche lungo la costa: nel Barese la primavera regala ancora paesaggi d'inverno

In questo esordio di primavera segnato dal maltempo, la dama bianca torna a far capolino sulla Murgia, ma rovesci di graupel hanno riguardato anche le zone costiere. Un miglioramento previsto a partire da domani

Neve in collina, rovesci di graupel a imbiancare le zone costiere. In questo esordio di primavera segnato dal maltempo, anche nel Barese il risveglio di oggi regala ancora paesaggi tipicamente invernali. Da ieri sera, la neve è tornata a far capolino sull'Alta Murgia, nelle zone di Altamura, Corato, Gravina, Ruvo. Ma imbiancate, in questo caso dalla neve tonda, sono state anche alcune aree costiere, come dimostrano le foto a fine articolo (pubblicate su Fb dalla pagina Meteone Puglia e Basilicata) scattate a Monopoli e Mola.

Il maltempo dovrebbe durare almeno fino a domani: per la giornata di oggi, la Protezione civile regionale ha emesso un'allerta gialla per vento. Temperature ancora basse e tempo instabile.

(In foto la sp238 Corato-Altamura - Nicola Careccia dalla pagina MeteoNetwork Puglia)

