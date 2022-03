Ancora maltempo sulla Puglia: freddo e pioggia su Bari, fiocchi bianchi in provincia

Aria gelida, vento, pioggia, con la neve che torna a fare capolino nel Barese. La nuova perturbazione che sta interessando la Puglia, con un ulteriore calo delle temperature, dovrebbe attraversare oggi la sua fase più acuta. In mattinata, i fiocchi bianchi sono tornati a imbiancare alcuni centri della provincia: in particolare, precipitazioni sono segnalate in particolare nella zona del sud-est barese e della valle d'Itria: Putignano, Alberobello, Locorotondo, Castellana, la zona delle contrade di Monopoli. Pioggia, in alcuni tratti mista a neve, su Bari città, con rovesci di neve tonda segnalati in alcuni quartieri e nei Comuni vicini.

(Alberobello imbiancata questa mattina - foto dalla pagina Taranto in selfie: Puglia e Italia da scoprire)