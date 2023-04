Rischio pioggia a Pasquetta, rinviata la festa di inaugurazione a Torre Quetta ma la spiaggia sarà aperta

Rinviata, a causa delle previsioni meteo "non buone" la festa di inaugurazione di Torre Quetta prevista per Pasquetta. La decisione è stata presa in queste ore e comunicata sui canali social del lido cittadino.

L'evento inaugurale slitta al 22 aprile, ma luendì 10 la spiaggia sarà comunque aperta e accessibile mentre "i chioschi - spiega la direzione in una nota - decideranno autonomamente se aprire in base alle effettive condizioni meteo".

Intanto, nei giorni scorsi, sono stati annunciati gli otto locali che, tra nuove attività e riconferme, animeranno questa stagione del lido cittadino (qui la lista).

*Ultimo aggiornamento ore 10.34