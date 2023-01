Piogge e temporali, nuova allerta 'gialla' sulla Puglia

Prosegue la perturbazione in atto sulla Puglia e sul Barese. Anche per la giornata di domani, giovedì 26 gennaio, sono attese piogge e temporali. La Protezione civile regionale, infatti, ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo con 'allerta gialla' a partire dalle ore 8, e per le successive 12 ore.

Sono previste, in particolare, "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati". Atteso anche un "possibile incremento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua".

Per quanto riguarda nello specifico la città di Bari, secondo le previsioni di 3bmeteo.com, a sono attesi domani "cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi, in attenuazione dal pomeriggio. schiarite in serata, sono previsti 7mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1419m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Nordovest. Mare mosso".