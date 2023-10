Tornano piogge e temporali anche sul Barese: le previsioni per le prossime ore

Un mercoledì nel segno del maltempo. Il sole, nella giornata di domani, 25 ottobre, lascerà il posto a possibili piogge e temporali. La Protezione civile regionale, infatti, ha diramato un 'avviso di condizioni meteorlogiche avverse' con allerta gialla per rischio 'idrogeologico per temporali'. L'allerta sarà valida dalle 8 di domani, 25 ottobre, per le successive 12 ore. Sono previste, in particolare, "precipitazioni sparse, anche a carattere temporalesco, con quantitativi cumulati da deboli o localmente moderati".

