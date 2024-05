Forte temporale sulla città di Bari, disagi e allagamenti: sottopassi in tilt

Un forte temporale si è abbattuto attorno alle 17 sulla città di Bari, provocando disagi alla circolazione stradale. Per allagamenti sono stati chiusi, momentaneamente i sottovia di via Quintino Sella, di piazza Luigi di Savoia e La Rotella, quest'ultimo nella zona industriale. Lo comunica la Polizia Locale. I primi due sono stati riaperti poco dopo mentre per l'altro si registra ancora uno stop alla circolazione. La Locale invita gli automobilisti a scegliere percorsi alternativi.