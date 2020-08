Nuvole e rischio temporali, torna il tempo instabile sulla Puglia

La pioggia torna a far capolino in Puglia e nel Barese? Dopo un weekend di Ferragosto dalle temperature roventi, il tempo torna a farsi instabile. Secondo le previsioni della Protezione civile regionale nelle prossime ore sul territorio regionale potrebbero verificarsi precipitazioni sparse e temporali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In particolare, un'allerta 'gialla' per 'avverse condizioni meteo' è stata diramata dalla Protezione civile regionale a partire dalle 13 del pomeriggio di oggi, 18 agosto, e per le successive sette ore. In particolare, sono segnalate, anche nella fascia della Puglia Adriatica, possibili "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmenre deboli o puntualmente moderati".