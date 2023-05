Temporali in arrivo sulla Puglia, scatta l'allerta 'gialla' per la giornata di domani

Dopo le nuvole, arriva la pioggia. Precipitazioni sono attese infatti per la giornata di domani, 10 maggio. Un avviso di 'condizioni meteorologiche avverse' è stato emesso dalla Protezione civile regionale, con validità dalle ore 8 di domani, mercoledì 10 maggio, per le successive 16 ore. Si tratta di un'allerta 'gialla', su tutta la Regione, per 'rischio idrogeologico' per temporali.

In particolare, sono previste "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati".