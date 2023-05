Violenti nubifragi nelle zone interne del Barese: la pioggia si abbatte su Gioia del Colle e Santeramo

Un'improvvisa ondata di maltempo ha colpito la provincia di Bari nelle ultime ore. In particolare, violenti nubifragi si sono abbattuti nelle zone di Gioia del Colle e Santeramo in Colle. Le precipitazioni atmosferiche sono state caratterizzate da temporali brevi, ma dotati di una notevole intensità. Il rischio idrogeologico per temporali era stato segnalato ieri con l'allerta meteo della Protezione Civile, ribadita oggi pomeriggio: le condizioni meteo avverse dovrebbero attenuarsi entro le 20 di questa sera.

La perturbazione è giunta sui cieli del Barese nel primo pomeriggio, colpendo con insistenza anche nella zona murgiana. A Santeramo in Colle si registrano 40mm di pioggia caduti in breve tempo. Le piogge a Gioia del Colle hanno causato alcuni problemi alla viabilità cittadina: in via Gabriele d'Annunzio l'acqua ha raggiunto e superato i livelli dei marciapiedi. Le piogge potrebbero spostarsi, nelle prossime ore, verso le zone più interne della provincia.

La tregua dal maltempo potrebbe durare solo poche ore: la Protezione Civile, infatti, ha diramato un nuovo bollettino in cui viene evidenziato il rischio idrogeologico per temporali previsto per domani 31 maggio, dalle 12 e per le successive 8 ore. Si attendono, su tutta la Puglia, precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati.