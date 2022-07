Forti raffiche di vento sulla Puglia: allerta 'gialla' fino a domani

Dopo la pioggia in città (con gli immancabili allagamenti) e la grandine caduta ieri in provincia (e l'allarme sui danni alle colture), ecco il forte vento da nord. La Protezione civile regionale, infatti, ha emanato un nuovo avviso di avverse condizioni meteo, valido dalle 14 di questo pomeriggio e per 24 ore, con 'allerta gialla' per vento su tutta la Puglia. In particolare, sono previsti venti "forti dai quadranti settentrionali, con raffiche di burrasca".

Il commento del previsore di 3bmeteo Andrea Bonina

Cosa aspettarsi dunque per le prossime ore? Come si legge sul sito di 3bmeteo.com, se "la giornata di venerdì si apre all'insegna di un rapido peggioramento con aumento della nuvolosità, roveschi o temporali intermittenti a tratti di forte intensità" e "temperature in netto calo con massime fino a 25-26°C", da sabato "la perturbazione si sposta verso Grecia, portando un miglioramento del tempo nei prossimi giorni con ampi spazi soleggiati e un graduale aumento della temperatura con massime fino a 28-29°C. Venti da moderati a forti dai quadranti settentrionali. Mare da mosso a molto mosso".

Le previsioni complete e aggiornate su 3bmeteo.com