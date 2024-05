Ancora tempo instabile sul Barese: possibili temporali sulla Murgia

Continuano le condizioni di instabilità su parte della Puglia, con particolare riguardo alle zone interne della regione. La Protezione civile pugliese su ha emesso infatti un nuovo avviso di condizioni meteo avverse, con allerta gialla "per rischio idrogeologico per temporali" per la giornata odierna, su Puglia centrale bradanica e Bacini del Lato e del Lenne.

In particolare, nell'avviso, valido dalle 13 di oggi per le successive sette ore, si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centrale e meridionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sui settori interni occidentali".