Voli in ritardo o dirottati per maltempo, disagi anche all'aeroporto di Bari

Slittamenti di orario per atterraggi e partenze, un volo in arrivo a Bari da Milano Linate dirottato su Brindisi, un altro giunto nel capoluogo pugliese anziché a Napoli. Disagi si registrano, in queste ore, anche nell'aeroporto di Bari: problemi che, come spiegano da AdP, sono legati principalmente alle avverse condizioni meteo che stanno interessando diversi territori, con ripercussioni 'a catena' sul traffico aereo.

A proposito di ritardi registrati anche in altri scali, una lunga attesa è toccata ai passeggeri del volo Ryanair Roma Fiumicino-Bari delle ore 10:45: l'arrivo nel capoluogo pugliese, previsto appunto per la mattinata, è slittato alle 16.20 di questo pomeriggio. Non è chiaro se anche in questo caso la causa dello slittamento della partenza sia legata al maltempo. "Partiamo dopo sei ore di ritardo - riferiscono alcuni viaggiatori a Baritoday - Ma siamo stati lasciati senza informazioni. Ci hanno parlato di 'motivi tecnici', ma non sappiamo altro. Siamo stati lasciati in balia delle onde".

Sul fronte del trasporto aereo, comunque, la giornata odierna coincide anche con uno sciopero dei controllori di volo in Francia (la stessa Ryanair ha annunciato la cancellazione di 420 voli nel Paese), con possibili ripercussioni anche sul traffico europeo. Per quanto riguarda lo scalo barese, comunque, non si registra alcun impatto legato a questa circostanza.