Maltempo e strade allagate a Bari: chiuso il sottovia 'La Rotella' nella zona industriale

L'intensa pioggia, caduta su Bari nelle ultime ore, ha causato alcuni disagi nella zona industriale della città. Il sottopassaggio di via La Rotella è stato chiuso al traffico dalla Polizia Locale per ragioni di pubblica sicurezza legate agli allagamenti che hanno interessato le strade dell'area limitrofa. Negli altri quartieri, al momento, non si segnalano situazioni critiche.