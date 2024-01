Maltempo sulla Puglia: freddo e pioggia a Bari, fiocchi di neve sull'Alta Murgia

Un weekend dal sapore decisamente invernale sulla Puglia. L'atteso arrivo di aria artica sulla nostra regione, ha provocato dalla notte un brusco calo termico, portando i primi fiocchi di neve sui rilievi.

Se su Bari città, la mattinata è caratterizzata da freddo e pioggia, in alcune aree del Nord Barese, e sull'Alta Murgia in particolare, si sono verificate alcune nevicate, come nella zona tra Spinazzola e Minervino. Al momento, comunque, non si registrano particolari disagi.

L'allerta meteo 'gialla' lanciata nelle scorse ore dalla Protezine civile regionale resterà fino alla mezzanotte.