Settembre comincia con il maltempo, forte temporale si abbatte sulla città di Bari: disagi e allagamenti

Un violento temporale si è abbattuto nelle prime ore della mattinata sulla città di Bari. Strade allagate e disagi in vari quartieri, a cominciare dal Libertà dove diversi cittadini segnalano vie poco praticabili a causa della quantità d'acqua caduta in pochi minuti sul capoluogo pugliese, inaugurando, in qualche modo, il mese di settembre all'insegna del maltempo e del fresco 'autunnale'. Segnalato anche l'allagamento del sottopasso La Rotella nella zona industriale, con conseguenti rallentamenti alla relativa uscita della tangenziale in direzione nord.

La situazione meteorologica è destinata, comunque a migliorare già nel corso della giornata con rasserenamenti ma, allo stesso tempo, le temperature massime non supereranno i 25-26 gradi. Nuova pioggia è prevista, invece, per il fine settimana.

Tutte le previsioni su Bari e provincia su 3BMeteo.it.