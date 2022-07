Maltempo, forte temporale, vento e grandine su Bari. Pioggia anche in provincia

Forte temporale con grandine su Bari. Dopo le precipitazioni che nel primo pomeriggio hanno interessato la provincia, in particolare le zone di Acquaviva e Cassano, il maltempo è arrivato anche in città, con pioggia, forti raffiche di vento e grandine. La Polizia locale raccomanda di prestare attenzione per possibili allagamenti nei sottovia cittadini. In alcune zone della città è andata via l'elettricità.

L'allerta gialla per temporali, lanciata dalla Protezione civile regionale e valida anche per il territorio barese, sarà valida fino a questa sera.