L'estate se ne va e lascia il posto ai temporali: maltempo in arrivo sulla Puglia

L'estate si prepara ad andar via, lasciando il posto all'autunno... e ai temporali. Sarà un passaggio di stagione sottolineato anche dal cambiamento meteorologico, quello di queste ore. Se il 22 settembre è quest'anno la data dell'equinozio d'autunno, le previsioni meteo annunciano già l'arrivo di piogge e temporali. In particolare, la Protezione civile regionale ha emesso per la Puglia un'allerta meteo 'gialla' dalle 14 di oggi pomeriggio, 21 settembre, per le prossime dieci ore.

