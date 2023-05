Dopo la pioggia, arriva il forte vento: allerta 'gialla' di 24 ore anche nel Barese

Ancora precipitazioni "da sparse a diffuse" sulla Puglia centrale adriatica e sul versante occidentale della Puglia centrale, forti raffiche di vento sulla parte centrale adriatica della regione. Sono queste le previsioni della Protezione civile regionale per le prossime ore.

In particolare, è stata diramata, dalle ore 20 di questa sera e per le successive 24 ore, un'allerta gialla per rischio vento sulla Puglia centrale adriatica; per rischio vento, idrogeologico e idrogeologico per temporali su Puglia centrale Bradanica e Bacini del Lato e del Lenne.

Nel dettaglio, si legge nell'avviso, sono attese "precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul versante occidentale della Puglia centrale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati; Venti: da forti a burrasca, dai quadranti meridionali sul versante ionico con ulteriori rinforzi sulle zone costiere, con possibili mareggiate lungo le coste esposte".