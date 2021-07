Aggredisce l'anziana madre in casa per motivi economici: bloccato 56enne

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in casa, in un appartamento di bari.

Le Volanti della Polizia hanno denunciato un 55renne tossicodipendente e già noto alle Forze dell'Ordine, accusato di maltrattamenti in famiglia. Gli agenti sono intervenuti a seguito di una segnalazione per una lite in casa. Secondo una ricostruzione, l'uomo, per questioni economiche, avrebbe inveito contro la madre 70enne convivente, anche alla presenza dei poliziotti.

Gli episodi sarebbero avvenuti già da tempo. Pr il 55enne è quindi scattata la denuncia in stato di libertà.