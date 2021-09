"Ammazzo tutti con una pistola": ubriaco minaccia di morte la moglie, arrestato 54enne

Un 54enne di Bitritto è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia. I militari sono intervenuti in un'abitazione della cittadina barese a seguito di una segnalazione pervenuta al 112: all'esterno hanni rinvenuto l'uomo, in stato di ebbrezza, che inveiva contro la moglie e i familiari.

Nell'appartamento, invece, hanno trovato la donna in lacrime in compagnia del figlio e dei propri genitori giunti in suo soccorso. Secondo testimonianze il 54enne avrebbe minacciato di morte per l'ennesima volta la moglie per poi scagliare la sua rabbia contro un ventilatore, trovato completamente distrutto. Minacce, violenze e dispetti sarebbero durati anni. Il 54enne, giunto in caserma, avrebbe minacciato ancora una volta la moglie. L'uomo avrebbe anche affermato che si sarebbe procurato facilmente una pistola per poi ammazzare in serata tutti, dalla moglie ai suoceri. Per questi motivi è stato dichiarato in stato di arresto per maltrattamenti in famiglia: l'uomo si trova ai domiciliari nella casa dei genitori.