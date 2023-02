Maltrattamenti in famiglia e droga: quattro in manette a Bari

Nell'ambito di un rafforzamento delle "attività di prevenzione" disposto della Questura di Bari "in ragione dei fatti delittuosi venuti alla ribalta delle cronache", sono stati messi in campo, nell'ultima settimana, numerosi controlli, ed eseguiti alcuni arresti.

In particolare, nell'ambito di distinti interventi, due uomini stati arrestati per maltrattamenti: uno al quartiere Libertà per presunti maltrattamenti nei confronti dei suo familiari e uno a Carbonara, per la violazione del divieto di avvicinamento al congiunto. Altre due persone sono state arrestate per reati in materia di stupefacenti: una a Ceglie del Campo e l’altra sorpresa in flagranza al quartiere San Pasquale.

Gli arresti sono stati complessivamente nove negli ultimi sette giorni: altre cinque persone sono state arrestate, nell'ambito di distinti interventi, per tentato furto in appartamento, rapina e aggressione.