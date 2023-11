Accusato di maltrattamenti sulla ex, 44enne barese assolto dopo tre anni: "Il fatto non sussiste"

Era accusato di maltrattamenti sulla ex compagna: dopo tre anni di processo, è stato assolto "perché il fatto non sussiste". Si è conclusa così la vicenda giudiziaria di un 4enne barese. L'uomo, assistito dall'avvocato Antonio La Scala, era finito a processo in seguito alla denuncia presentata dalla donna.

Il tribunale, al termine di una lunga istruttoria, "ha definito lacunoso ed incerto - spiega il legale - il quadro probatorio in merito a presunte condotte di prevaricazione della compagna convivente, mancando tra l'altro la prova dell'instaurazione di un regime di vita mortificante e vessatorio in danno della compagna, come peraltro confermato dal contegno espressivo della parte civile". L'istruttoria avrebbe ancora "evidenziato la presenza, all'interno del nucleo familiare, di tensioni alimentate dalla gelosia dell'imputato e dalla paventata incuria della parte civile, in conseguenza delle quali entrambi, durante la convivenza, ponevano in essere condotte che contribuivano, in egual modo, all'instaurazione di un regime di vita familiare conflittuale e avvilente per ciascuno di loro". A tre anni dall'inizio del processo, la vicenda giudiziaria si è conclusa con una sentenza di assoluzione piena per il 44enne.