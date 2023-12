Una mandria di cavalli blocca la Provinciale 63 a Ruvo, strada liberata dai metronotte

Alcuni cavalli trottavano liberi, questa mattina, sulla Provinciale 63 a Ruvo di Puglia. La bizzarra scena ha acquistato i connotati del pericolo per gli automobilisti che si sono trovati a fronteggiare, sulla carreggiata stradale, il trotto degli animali.

"Vagavano lungo la Sp 63, creando di fatto pericolo per la circolazione dei veicoli, i cavalli che questa mattina una nostra Pattuglia, impegnata nel servizio di Vigilanza Campestre, ha intercettato sulla strada", si legge in un post facebook della Metronotte srl.

Un operatore della società è riuscito a mantenere i cavalli in un terreno adiacente, con non poche difficoltà, mentre gli altri colleghi in servizio hanno avviato le ricerche per risalire al luogo da cui fossero fuggiti. Dopo qualche minuto il proprietario, un imprenditore della zona, è stato rintracciato e ha provveduto a recuperare i suoi cavalli.