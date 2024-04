Tornano in piazza gli attivisti di Friday For Future: "Manifestazione a Bari per giustizia climatica e Palestina"

Fridays for Future Italia torna in piazza il 19 e 20 Aprile "contro gli interessi che ostacolano giustizia climatica e sociale, inasprendo o generando instabilità e conflitti". Il collettivo, composto da studenti e attivisti, si riunirà il prossimo week end anche a Bari, nel giardino Mimmo Bucci. Le attività, nel luogo scelto all'interno del quartiere Libertà, partiranno dalle 9 di mattina e proseguiranno fino a sera.

"Gli interessi delle lobby fossili continuano a finanziare gli Stati responsabili di guerre, colonialismo e genocidi - dichiara Adriana Angarano, attivista di Fridays For Future Bari - con questa data di piazza, nel parco di una periferia sociale importante di Bari, vogliamo mostrare che un'alternativa è non solo possibile, ma necessaria".

Quest’anno il nodo barese del movimento scenderà in piazza insieme alla Comunità palestinese di Puglia e Basilicata per chiedere anche un cessate il fuoco immediato e permanente in Palestina. Come dice Nabil Bey, cantautore e attivista della comunità: "Sull’occupazione del territorio palestinese c’è una complessità politica che solleva interrogativi fondamentali sull’identità e la resistenza palestinesi, eppure il popolo palestinese continua a difendere le proprie tradizioni e il legame con la terra, nonostante le difficoltà imposte dall'occupazione israeliana".

"Abbiamo bisogno di riprenderci il futuro. Di agire per il benessere collettivo, fermando i progetti fossili confermati con il Piano Mattei, realizzando qui come altrove una transizione a pianificazione democratica - aggiunge Massimo Micelli, attivista di Fridays For Future Bari.

Di transizione e Piano Mattei si parlerà anche al prossimo G7 in Puglia, a giugno. "Serve una spinta decisa verso l’uscita dal fossile - spiega Mattia Schepisi, attivista di Fridays For Future Bari - se vogliamo davvero rimanere sui +1.5°C dobbiamo seguire le indicazioni che la scienza ci ha dato già da tempo. L’ultimo rapporto dell’Ipcc è chiaro: la transizione deve essere accelerata accompagnandola con misure di riduzione delle disuguaglianze come la cancellazione del debito".