'Una e indivisibile', a Bari la protesta dei sindacati contro la legge sull'autonomia differenziata regionale

Pomeriggio di protesta a Bari contro l'autonomia differenziata. Le sigle della Cgil hanno infatti annunciato a partire dalle 17 una manifestazione, con partenza dal Castello Svevo, per ribadire il severo 'no' allo schema del disegno di legge per l'approvazione dell'autonomia differenziata delle Regioni, approvato nelle ultime ore dal Consiglio dei ministri.

La manifestazione regionale prevede un corteo che partirà e tornerà in piazza Federico II, a Lo slogan della manifestazione è 'una e indivisibile'. "Siamo sommersi da adesioni che arrivano di ora in ora, soprattutto amministratori locali, di grandi e piccoli comuni, che già fanno i conti con bilanci scarnificati e non in grado di dare risposte al crescente disagio sociale e sono preoccupati delle possibili ricadute di una autonomia differenziata che scardina unitarietà di diritti e aggrava i divari territoriale - spiega Pino Gesmundo, segretario regionale della Cgil Puglia - Ma in piazza con la Cgil e le 30 associazioni promotrici ci sarà una larga fetta del mondo delle imprese e della cooperazione, con Confindustria e Legacoop, il mondo accademico con giuslavorista ed economisti, e ovviamente i vertici della Regione con il presidente Emiliano e la presidente Capone. Ci sarà la politica, con i segretari e attivisti regionali di partiti e parlamentari, dal Pd ad Articolo 1 ai Cinquestelle a Sinistra Italiana. Tanti movimenti e comitati. E ci saranno i rappresentanti di quella marea di associazioni che ogni giorno qui al Sud, in Puglia, incrocia il disagio di chi non incontra sufficienti risposte del Pubblico rispetto a tutele e servizi. E sa bene che non sarà l'autonomia rafforzata ad affrontare e risolvere, anzi. Ci saranno ovviamente i lavoratori e i pensionati che sono oggi i più colpiti da una inflazione che sta impoverendo le famiglie. E tantissimi saranno i giovani con le associazioni studentesche che sono colpiti da precariato e mancanza di lavoro al Sud, ancora costretti ad emigrare come negli anni 50. Queste sarebbero le priorità nel Paese. Chiediamo a tutti di essere parte di questa mobilitazione e di stare oggi in piazza Federico II a Bari dalle ore 17".