Manifestazione Cgil a Bari, domani previste limitazioni al traffico cittadino

Previste alcune limitazioni al traffico, domani a Bari, in occasione della manifestazione regionale indetta dalla Cgil per chiedere al Governo di modificare le scelte sulla manovra di bilancio in discussione in Parlamento. Dalle 5 di mattina e fino al termine delle esigenze di ordine pubblico, è istituito il 'divieto di fermata' in piazza Federico II di Svevia (ambo i lati e tratto compreso tra piazza Massari e piazza dell’Odegitria), corso De Tullio (ambo i lati e tratto compreso tra piazza Massari e piazzale Mincuzzi).

Dalle 10 e fino al termine delle esigenze di ordine pubblico, relativamente al passaggio del corteo, è istituito il 'divieto di circolazione' sul seguente percorso: piazza Federico II di Svevia, via San Francesco d’Assisi, via Latilla, via Quintino Sella, via Putignani, corso Cavour, piazzale IV Novembre, corso Vittorio Emanuele III, piazza Massari, piazza Federico II di Svevia.