Autonomia regionale differenziata, il 18 febbraio a Bari la manifestazione contro la riforma studiata dal Governo

Si svolgerà sabato 18 febbraio, a Bari, la manifestazione regionale contro l’autonomia differenziata. È questo l’esito dell’assemblea pubblica tenutasi questa mattina presso la Cgil Puglia, in via Calace, alla quale hanno partecipato rappresentanti di associazioni, partiti, mondo della cooperazione, amministratori pubblici, intellettuali, economisti, studenti.

L'obiettivo degli organizzatori, definito oggi durante la riunione, consisterà nel fornire visibilità alle preoccupazioni legate alle conseguenze che ricadrebbero sulle regioni più deboli a seguito dei progetti di riforma di autonomia differenziata.

"Siamo qui per condividere una grande preoccupazione che arriva soprattutto dai nostri territori - ha affermato il segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo - Da tempo abbiamo realizzato una grande alleanza, associazioni collaborano e costruiscono assieme visioni e iniziative, condividendo analisi. Alleanza che abbiamo formalizzato con un protocollo circa la necessità di un lavoro collegiale che favorisca partecipazione e democrazia, indirizzando scelte politiche indirizzate all’inclusione, alla cooperazione. Oggi siamo assieme su questo tema dell’autonomia, che rischia di far crescere disuguaglianze".

"Dal decreto Calderoli risulta con chiarezza che non c’è alcuna volontà di finanziarie un riequilibrio tra Nord e Sud rispetto a livelli essenziali delle prestazioni - ho dichiarato il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, intervenuto durante i lavori dell'assemblea con un collegamento web - Progetto per noi non accettabile e vicenda politica delicata. Essendo questa riforma una condizione di sopravvivenza del patto di Governo, c’è il rischio annunciato del tentativo di riequilibrare questa segmentazione delle competenze con una sorta di presidenzialismo che andrebbe a peggiorare ancor più le cose. Siamo al paradosso".