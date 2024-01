Nave Ocean Viking in stato di fermo nel Porto di Bari, la protesta in piazza Libertà: "Sostegno a equipaggio e migranti bloccati"

Si è svolta questa sera in piazza Libertà, a Bari, la manifestazione di protesta per chiedere il rilascio della Ocean Viking, la nave della Ong Sos Mediterranee in stato di fermo nel Porto di Bari dallo scorso 31 dicembre. L'Ocean Viking è giunta nello scalo marittimo del capoluogo pugliese il 30 dicembre, per effettuare lo sbarco di 244 migranti che erano stati salvati in zona Sar libica.

L'imbarcazione è stata sottoposta a fermo per la presunta violazione del decreto Cutro. Al sit-in di questa sera hanno partecipato i membri dell'equipaggio della nave, attivisti di Emergency, di Fridays for Future e di altre associazioni.

"A seguito del salvataggio, la nave ha dovuto deviare verso il porto di Bari, trovandosi in stato di fermo a causa della presunta violazione del Decreto Piantedosi - si legge in un post sulla pagina facebook di Link, associazione studentesca che ha partecipato alla manifestazione in piazza Libertà - Il decreto in questione mina l’applicazione del diritto marittimo internazionale in materia di ricerca e soccorso in mare, obbligando le navi a dirigersi verso il porto assegnato, e venendo regolarmente trattenute e multate dopo aver salvato decine di persone nel Mediterraneo centrale. Riteniamo ingiusto il decreto in questione e troviamo vergognosa la criminalizzazione di chi salva vite in mare, per questo abbiamo convintamente aderito alla manifestazione per dare sostegno all’equipaggio e ai migranti bloccati sulla nave e per chiedere un immediato intervento delle autorità"