Cariche agli studenti di Pisa, la protesta in piazza a Bari: "Sfidiamo il clima oppressivo"

Sono scesi in piazza, a Bari, per protestare contro i recenti scontri fra Polizia e manifestanti che si sono verificati a Pisa e in altre città italiane. Questa mattina un corteo di studenti ha attraversato il centro cittadino: i giovani, con bandiere della Palestina, hanno sfilato per le vie della città, sostando in piazza Umberto e piazza Massari.

La manifestazione è stata organizzata dall'associazione 'Opposizione Studentesca d'Alternativa' che tramite il suo canale Instagram ha diffuso, in una nota, i motivi della protesta. "Abbiamo deciso di scendere in piazza a seguito dei gravi recenti episodi di repressione della Polizia di Pisa e di altra città - si legge in un comunicato pubblicato sull'account instagram del gruppo studentesco barese - Non abbiamo paura di manifestare e sfidiamo apertamente la stretta democratica e il clima oppressivo che cerca di metterci a tacere a ogni costo".

In piazza si sono notate anche i vessilli palestinesi che hanno fornito una precisa connotazione alla manifestazione. "La situazione di Gaza diventa ogni giorno più insostenibile", precisano gli organizzatori in una nota.