Manovra e vertenze aziendali: manifestazione Uil a Bari, chiuso tratto del lungomare

Una protesta contro la manovra finanziaria del Governo, ritenuta iniqua, e per chiedere alla Regione Puglia di farsi portavoce delle istanze dei lavoratori nelle vertenze aziendali aperte sul territorio. È in corso una manifestazione della Uil Puglia a Bari, davanti il Palazzo della Presidenza regionale, sul lungomare Nazario Sauro.

Al presidio partecipano le varie delegazioni provinciali e cittadine della sigla sindacale. La Polizia Locale, per motivi di pubblica sicurezza legati alla presenza dei manifestanti in strada, ha provveduto alla chiusura del traffico sul lungomare, nel tratto compreso fra via Di Vagno ed il Grande Albergo delle Nazioni. La Polizia Locale informa, in particolare, dello stop ai mezzi nella zona tra il Ponte Garibaldi e via Giandomenico Petroni, la chiusura riguarda anche le traverse che adducono al lungomare. La circolazione veicolare riprenderà al termine del sit in del sindacato.