Manifestazione Coldiretti e Road to Battiti sul lungomare: cambiano i percorsi dei bus Amtab

Variazioni di percorso sono previste per alcune linee Amtab nella giornata di giovedì 4 luglio, alla luce di due eventi in programma sul lungomare di Bari: la mobilitazione indetta di Coldiretti nella mattinata, e lo spettacolo di Road to Battiti in serata. In particolare, dalle ore 7 del 4 luglio e fino a fine servizio, i bus delle linee 2, 2/, 10, 12, 14, 42, navette B e AB saranno interessate da alcuni cambiamenti.

linea 2: in partenza da via di Maratona – Piscine Comunali: i bus giunti in via Carulli proseguiranno sulla stessa, svolteranno a sinistra per via Gian Domenico Petroni, via Dalmazia, ponte Garibaldi con ripresa del percorso ordinario; in partenza dal C.S. Polivalente - Japigia: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 2/: in partenza da via di Maratona – Piscine Comunali: i bus giunti su corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli a sinistra per via Gian Domenico Petroni, via Dalmazia, ponte Garibaldi con ripresa del percorso ordinario; in partenza da via Conenna (S.Anna): i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 10: in partenza da via C. Rosalba – Parco Domingo: i bus giunti in piazza Luigi di Savoia, svolteranno a destra per via Carulli, a sinistra per via Gian Domenico Petroni, via Dalmazia, ponte Garibaldi con ripresa del percorso ordinario; in partenza dal C.S. Polivalente - Japigia: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 12: in partenza da piazza Moro: i bus giunti in corso Cavour proseguiranno sullo stesso, svolteranno a sinistra per via Gian Domenico Petroni, via Dalmazia, via Giuseppe di Vagno, inversione di marcia sotto il ponte, via Giuseppe di Vagno, a destra per il lungomare Perotti con ripresa del percorso ordinario; in partenza da via Fenicia - Torre a Mare: i bus giunti sul lungomare Perotti svolteranno a sinistra per via Giuseppe di Vagno, a destra per corso Sonnino, via Carulli, via Prospero Petroni, via Melo, via Caduti di via Fani, piazza Moro;

linea 14: in direzione Polivalente Japigia: i bus giunti in via Carulli proseguiranno sulla stessa, svolteranno a sinistra per via Gian Domenico Petroni, via Dalmazia, ponte Garibaldi con ripresa del percorso ordinario; in direzione Z.I.: i bus effettueranno il percorso ordinario;

linea 42: in partenza dalle Piscine Comunali: i bus giunti su corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli, a sinistra per via Gian Domenico Petroni, via Dalmazia, via Giuseppe di Vagno, inversione di marcia sotto il ponte, via Giuseppe di Vagno, a destra per il lungomare Perotti via Ballestrero con ripresa del percorso ordinario; in partenza da Park & Ride “Pane e Pomodoro”: i bus giunti sul lungomare Perotti svolteranno a sinistra per via Giuseppe di Vagno, a destra per corso Sonnino, via Carulli, a destra per via de Giosa, a sinistra per via Cognetti, a destra per corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II con ripresa del percorso ordinario;

navetta “B”: in partenza da piazza Massari: i bus giunti su corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli a sinistra per via Gian Domenico Petroni, via Dalmazia, via Giuseppe di Vagno, inversione di marcia sotto il ponte, via Giuseppe di Vagno, a destra per il lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, area di sosta “Pane e Pomodoro”, lungomare Perotti, a sinistra per via Giuseppe di Vagno, a destra per corso Sonnino, via Carulli, a destra per via de Giosa, a sinistra per via Cognetti, a destra per corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II con ripresa del percorso ordinario;

navetta “AB”: in partenza dall’area di sosta ”Vittorio Veneto-lato terra”: i bus giunti su corso Vittorio Emanuele II, svolteranno a destra per corso Cavour, a sinistra per via Carulli a sinistra per via Gian Domenico Petroni, via Dalmazia, via Giuseppe di Vagno, inversione di marcia sotto il ponte, via Giuseppe di Vagno, a destra per il lungomare Perotti, via Ballestrero, corso Trieste, area di sosta “Pane e Pomodoro”, lungomare Perotti, a sinistra per via Giuseppe di Vagno, a destra per corso Sonnino, via Carulli, a destra per via de Giosa, a

sinistra per via Cognetti, a destra per corso Cavour, corso Vittorio Emanuele II con ripresa

del percorso ordinario;

Verranno istituite tre fermate provvisorie via Dalmazia nei pressi dei civici 67 e 127 e in piazza Gramsci nei pressi dell’Istituto Santarella. Saranno effettuate tutte le fermate presenti lungo le suddette variazioni di percorso. Al fine di limitare l’eventuale disagio all’Utenza, l’Azienda ha predisposto un servizio di coordinamento esterno per le opportune esigenze che si renderanno necessarie durante lo svolgimento dell’evento in oggetto.

