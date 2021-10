Sanzioni per i manifesti abusivi del circo a Bari, l'assessore Petruzzelli ai cittadini: "Segnalate affissioni non autorizzate"

Locandine affisse in diverse zone della città, per annunciare, nella vicina Triggiano, l'arrivo del circo. "Manifesti ovviamente non autorizzati, quindi abusivi", per cui sono arrivate già le prime sanzioni della Polizia locale. Ad annunciarlo, su Fb, è l'assessore all'Ambiente del Comune di Bari, Pietro Petruzzelli: "L'importo di ogni singola sanzione - spiega Petruzzelli - varia dai 400 euro ai 1700 euro".

Le affissioni 'selvagge', nei giorni scorsi, erano state segnalate dai diversi cittadini, e anche dall'associazione Retake: "Naturalmente - scrive Petruzzelli - la polizia locale continuerà a sanzionare ogni affissione non autorizzata, quindi segnalatemi le zone dove sono stati attaccati i manifesti abusivi del circo".

Poi l'amara constatazione dell'assessore: "Non solo trovo personalmente assurdo che nel 2021 si continui a ritenere divertente uno spettacolo con poveri animali costretti a ogni forma di esibizione insensata, ma dico io, davvero è necessario imbrattare la città con i manifesti senza preoccuparsi minimamente di chiedere un'autorizzazione per affiggerli negli spazi preposti? Credo che ci dovrebbe essere molto più rispetto. Per gli animali, per la nostra città, per tutti noi. Loro non ne hanno e forse proprio per questo nessuno dovrebbe andarci".

(foto Fb Pietro Petruzzelli)