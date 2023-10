Manifesti di Forza Italia strappati e imbrattati a Bari: "Gruppi di sinistra e anarchici tentano di imbavagliare chi non la pensa come loro"

"Ecco la 'cultura democratica' di certa sinistra barese e di sedicenti gruppi anarchici, in realtà semplicemente vandali. Li conosciamo bene. Agendo nell’ombra, ancora una volta, hanno pensato di esprimere il loro concetto di inclusività, democrazia e pluralismo, strappando e imbrattando i manifesti di Forza Italia Bari affissi in città, nel misero tentativo di imbavagliarne i messaggi, di censurare chi non la pensa come loro". È questo il commento del Direttivo cittadino di Forza Italia, che denuncia il danneggiamento di alcune affissioni nei pressi di corso Italia.

"Otterranno esattamente il risultato opposto - continua il Direttivo in una nota - Forza Italia Bari continuerà a far conoscere le proprie idee nel rispetto delle opinioni altrui. Continuerà a lavorare per colmare il vuoto culturale e civile, violento, aggressivo e illiberale, che cova tra gruppi di sinistra e anarchici. Forza Italia Bari sarà sempre dalla parte sana della Città. È e sarà la voce dei cittadini che vogliono una Città ordinata, pulita e sicura".