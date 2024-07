Manutenzione delle basole nel centro di Bari: da lunedì limitazioni al traffico in via Piccinni

Da lunedì 15 luglio, nel centro di Bari, saranno introdotte alcune limitazioni temporanee alla viabilità per permettere l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle basole presenti sull'intersezione tra via Sparano e via Nicolò Piccinni.

L’ordinanza comunale prevede, dal 15 luglio, per un periodo di 30 giorni, su via Nicolò Piccinni: il divieto di transito per tutti i veicoli, presso l'intersezione con via Sparano, sulla corsia con direzione di marcia diretta verso largo Nitti Valentini; il divieto di transito per tutti gli autobus con direzione corso Cavour nel tratto da via Quintino Sella a corso Cavour; il divieto di transito per tutti i taxi con direzione corso Cavour nel tratto da via Andrea da Bari a via Melo da Bari. I veicoli in marcia con direzione largo Nitti Valentini, presso l'intersezione con via Sparano, potranno transitare sulla corsia preferenziale bus e taxi.

Variazioni linee bus

Amtab informa, in coordinamento con le disposizioni riguardanti la viabilità decise dal Comune, dal 15 luglio 2024 e sino al termine delle esigenze, da inizio a fine servizio, ha previsto delle variazioni nei percorsi dei bus delle linee 1 e 12:

Linea 1: in direzione lungomare C. Colombo (S. Spirito): i bus effettueranno il percorso ordinario. In direzione piazza Moro: i bus giunti in via Piccinni svolteranno a destra per via Quintino Sella, corso Italia, piazza Moro (capolinea).

Linea 12: in direzione piazza Moro: i bus effettueranno il percorso ordinario. In direzione via Fenicia (Torre a Mare): i bus giunti in via Andrea da Bari svolteranno a sinistra per via Piccinni, a destra per via Cairoli, a destra per corso Vittorio Emanuele II, lungomare di Crollalanza con ripresa del percorso ordinario.

Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli operatori del Numero Verde 800450444.