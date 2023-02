Impianti di Pubblica illuminazione a Bari, via libera del Comune a 9 interventi di manutenzione straordinaria

La Giunta comunale ha approvato oggi il progetto definitivo relativo al terzo contratto attuativo dell’accordo quadro dei lavori di manutenzione straordinaria da realizzare su impianti di pubblica illuminazione con alto tasso di malfunzionamento. Si tratta di un contratto dell’importo di 250mila euro grazie al quale nei prossimi mesi saranno realizzati nove interventi che riguardano via Torrebella, la zona dello stadio San Nicola, lungomare IX Maggio a San Girolamo, il park & ride di lungomare Vittorio Veneto, il ponte Adriatico (cabina via Nazariantz e cabina viale Giuseppe Tatarella), viale Papa Giovanni XXIII, via lama di Giotta a Torre a Mare e via Nicola Massaro a Palese.

"Lo scopo di questo provvedimento - ha commentato l'assessore comunale ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - è quello di risolvere una serie di criticità nel funzionamento della pubblica illuminazione in alcune zone della città individuate in base ai dati in nostro possesso e alle segnalazioni dei cittadini. In alcuni casi si tratterà di sostituire corpi illuminanti o tratti di linea elettrica spesso in black out, ad esempio nelle aree attigue al San Nicola o lungo via Papa Giovanni XXIII, in altri, come nel caso del park & ride, l’intervento riguarderà un adeguamento dell’impianto legato alla nuova configurazione dell’area di parcheggio che nei prossimi mesi ingloberà la zona dell’ex Set, salvaguardando capienza e funzionalità dell’attuale parcheggio. Per altri interventi ancora, una volta effettuato il ripristino dell’impianto, valuteremo l’opportunità di rivalerci in danno sugli esecutori, come nel caso di lungomare IX Maggio e nel ponte Adriatico, entrambi realizzati con appalti di recente esecuzione e sui quali i tecnici comunali si riservano di accertare le cause dei guasti per verificare l’effettiva titolarità dei relativi costi di riparazione".