Manutenzione straordinaria dei pontili di 'Torre Quetta' e 'Pane e Pomodoro', i lavori partiranno a giugno

La manutenzione straordinaria dei pontili delle spiagge della costa Sud di Bari partirà nel prossimo giugno da Torre Quetta. Oggi una determina dirigenziale del Comune ha verificato la correttezza dell'iter procedurale che ha sancito l'affidamento dei lavori alla ditta Masellis di Sannicandro di Bari, risultata vincitrice nella gara per l'esecuzione degli interventi. Il provvedimento amministrativo rientra nell'accordo quadro per la sostituzione dei pontili di accesso al mare nelle spiagge di Pane e Pomodoro e Torre Quetta. Il budget di spesa definito dal Comune per quest'anno è di 582.696, la Masellis si è aggiudicata l'esecuzione dei lavori formulando un'offerta al ribasso del 27,787% sull’elenco prezzi posto a base di gara.

"Gli interventi inizieranno a giugno dal primo pontile di Torre Quetta - spiega a BariToday l'assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Bari, Giuseppe Galasso - l'accesso al mare a Nord della spiaggia (il primo pontile dopo l'entrata nel lido) sarà oggetto di una profonda ristrutturazione che lo renderà agibile anche per le persone con disabilità motoria. Sarà infatti dotato di una sedia job per l'ingresso in acqua e di pedana, gli uffici tecnici stanno studiando le realizzazioni pratiche del progetto che è reso più complesso dalla presenza dei ciottoli. La conformazione della spiaggia di Torre Quetta è profondamente diversa da quella di Pane e Pomodoro che può contare sullo strato sabbioso. La parte di costa di Torre Quetta è decisamente più frastagliata, questo aspetto naturale dell'ambiente non è stato eliminato neanche dall'opera di bonifica avvenuta circa venti anni fa".

Per garantire la più ampia accessibilità al mare cittadino, l'amministrazione comunale ha deciso di partire con la riqualificazione dei pontili da Torre Quetta: "I lavori sugli accessi in acqua non saranno gli unici nella spiaggia - sottolinea Galasso - stiamo lavorando per rendere completamente fruibile il lido anche per le persone diversamente abili. La consigliera Silvia Russo Frattasi sta coordinando un progetto che vedrà un gruppo di associazioni, e l'azienda che si occupa della gestione di Torre Quetta, impegnate in un servizio di accompagnamento delle persone con disabilità in spiaggia. L'assistenza sarà garantita, tramite turnover, proprio dai membri delle associazioni e dai gestori del lido cittadino. È prevista la realizzazione di gazebo per proteggersi dal sole e pedane che consentano il transito in tutta l'area della spiaggia anche per i diversamente abili".

Il cronoprogramma prevede la partenza dei lavori a ridosso dell'inizio dell'estate: "Le attività di manutenzione interesseranno subito il primo pontile di Torre Quetta per permettere l'accesso al mare dei diversamente abili. In seguito gli interventi si rivolgeranno anche alla spiaggia di Pane e Pomodoro che, però, è già dotata di strutture di accessibilità al mare come la sedia job e le pedane. Sarà difficile terminare la riqualificazione di tutti i pontili delle due spiagge entro la fine dell'estate, ma il percorso avviato dall'amministrazione comunale giungerà presto a compimento con la definitiva trasformazione del tratto di costa Sud, in modo da garantire la balneazione e la fruibilità degli spazi a tutti i cittadini".

.