Covid, a Bari si sfiorano i 4mila isolati per il virus: fascia d'età 50-59 la più colpita

Bari a un passo dai 4mila isolati per Covid: sono 3976 le persone in isolamento in città, secondo i dati - aggiornati all'11 dicembre - sui contagi nel capoluogo pugliese, pubblicato oggi sul sito del Comune. Di questi, 3623 sono attualmente positivi. Nella sola giornata odierna, in 99 sono entrati in isolamento, mentre 121 ne sono usciti.

Andando a guardare la situazione quartiere per quartiere, notiamo che l'area con il maggior numero di isolati è quella che unisce le zone di Stanic, San Paolo, Fesca e San Girolamo, con ben 809 in isolamento. Segue la zona di San Giorgio e Japigia con 562 persone attualmente in isolamento.

Per quanto riguarda invece le classi di età dei contagiati dal Covid, è ancora la fascia 50-59 quella con più positivi in città: 51.792, ovvero il 18,9 per cento del totale. I dati possono essere visionati nei file allegati all'articolo

