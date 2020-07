Marciapiede trasformato in mobilificio dagli incivili: arredi abbandonati in via Crisanzio

Ante, maniglie e parti di armadi e comodini, lasciati sul marciapiede nella speranza che gli operatori Amiu li raccolgano. Scene di ordinaria inciviltà in via Crisanzio, nel quartiere Murat, dove sono stati abbandonati diverse parti di mobilio nei pressi dell'isola ecologica. A denunciare l'accaduto è un cittadino, che ha postato una foto sulla bacheca del sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Via Crisanzio, smaltimento rifiuto. Vergogna" è la didascalia che accompagna l'immagine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.