Rifiuti lungo il marciapiede in via Nicolai: "Stessa situazione da giorni, non solo inciviltà ma anche servizio carente"

"Classica situazione, strada nel degrado più totale. Ed è difficile pensare che questi rifiuti lungo il marciapiedi siano opera solo del vento". E' la segnalazione che arriva via Nicolai, attraverso il comitato 'Cittadini attivi del Libertà'.

"Non si discute che ci sia inciviltà, come dimostrano rifiuti e deiezioni canine sui marciapiedi - dicono dal comitato - Ma anche la municipalizzata dovrebbe fare la sua parte garantendo il servizio. Per gli operatori Amiu dobbiamo rivolgerci a 'Chi l'ha visto'? Quei cumuli di rifiuti sono lì da giorni. E' una situazione non nuova, soprattutto a ridosso del mercato".