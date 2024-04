Schianto mortale tra Putignano e Gioia del Colle, domani i funerali del 47enne Marco Dimita

Si svolgeranno nella giornata di lunedì 22 aprile a Santeramo in Colle i funerali di Marco Dimita, operaio 47enne morto a seguito di un incidente avvenuto venerdì scorso sulla provinciale 106 che collega Putignano a Gioia del Colle, nel Barese. Le esequie si terranno alle 10.30 nella chiesa del Sacro Cuore della cittadina murgiana.

Dimita, alla guida della sua Fiat Punto, si stava recando al lavoro quando per cause non ancora accertate, la sua auto si è scontrata frontalmente con una Land Rover Discovery che viaggiava in direzione opposta. Sullo schianto indaga la Procura di Bari che ha aperto un procedimento per omicidio stradale. Il conducente dell'altra vettura coinvolta nell'incidente ha riportato ferite. Il pm inquirente non ha ritenuto necessario disporre l'autopsia sulla salma del 48enne, deceduto praticamente sul colpo a causa delle gravi lesione riportate nell'impatto. Dimita lascia la moglie e tre figli.