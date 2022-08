Puglia migliore regione costiera d'Italia, il 99% delle acque è 'eccellente per la balneazione'

Una prima indicazione era arrivata dai risultati delle analisi della 'Goletta verde' di Legambiente. A certificare la purezza delle acque marine pugliesi ora sono anche i dati di una seconda ricerca, ovvero quella del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale. Che premia la Puglia come migliore regione costiera italiana, certificando come 'eccellente per la balneazione' il 99% delle acque che lambiscono le coste.

Ed è un amatissimo borgo nel Barese ad ottenere un importante riconoscimento: parliamo di Polignano a Mare, che insieme a Otranto è stata inserita da Legambiente tra le eccellenze per la qualità delle acque. Sul tema è tornato il governatore pugliese Michele Emiliano, con un messaggio affidato ai social: "Il nostro lavoro di tutela del mare e dell’ambiente insieme agli importanti investimenti nella depurazione che la Regione Puglia sta facendo insieme ad Acquedotto Pugliese stanno dando i risultati sperati"