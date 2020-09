Pacchetti di sigarette e caramelle con sorpresa: il cane 'Faro' fiuta la droga nascosta, ragazzo segnalato al prefetto

Aveva nascosto marijuana in due diversi pacchetti, ma non è sfuggito al fiuto di 'Faro', il cane antidroga della polizia di Bari. È stata così fermata in stazione un ragazzo dagli agenti di polizia e della polfer, scoprendo 7 grammi di marijuana divisa tra un contenitore di sigarette e uno di caramelle. Il giovane, residente nella provincia e con precedenti per uso personale di sostanza stupefacente, è stato multato e segnalato al prefetto, mentre la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

Si tratta di uno dei controlli effettuati nella giornata del 17 settembre in 22 stazioni ferroviarie dalla polizia. Controlli che hanno coinvolto 664 persone, tra cui una donna, denunciata per inosservanza al foglio di via del questore. Insieme alle unità cinofile antidroga e anti-esplosivo della polizia di Stato e grazie all’utilizzo di metal detector, sono stati anche controllati centinaia di bagagli.

Immagine di repertorio