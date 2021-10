Draghi martedì 26 a Bari: visiterà un'azienda della zona industriale e una scuola superiore

Martedì 26 ottobre, in mattinata, il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, sarà in visita a Bari. Si tratta della prima visita da premier nel capoluogo pugliese. Pochi dettagli, al momento, trapelano sulla giornata del capo del Governo, secondo quanto ha reso noto Palazzo Chigi.

Draghi, accompagnato dal sindaco e presidente Anci Antonio Decaro, sarà impegnato in una visita istituzionale in un'azienda dell'area industriale e in un istituto tecnico superiore cittadino.