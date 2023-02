Inchiesta appalti Regione Puglia, chiesti 6 anni di reclusione per ex dirigente Mario Lerario

Sei anni di reclusione: è quanto richiesto dalla Procura di Bari nei confronti di Mario Lerario, ex dirigente della Protezione civile della Regione Puglia arrestato il 23 dicembre 2021 con l'accusa di corruzione per aver intascato due tangenti da 20mila e da 10mila euro da due imprenditori che avevano in corso con la Regione appalti per la realizzazione di strutture anche per l'emergenza Covid. Lo riporta l'Ansa.

La richiesta è stata avanzata dal procuratore Roberto Rossi e dall'aggiunto Alessio Coccioli durante il processo con rito abbreviato dinanzi al gup di Bari Alfredo Ferraro.

Quattro anni sono stati chiesti, invece per l'imprenditore foggiano Luca Ciro Giovanni Leccese, anch'egli a processo con rito alternativo. Leccese è accusato di corruzione in concorso con Lerario per la tangente da 10mila euro che costò all'allora dirigente l'arresto in flagranza di reato. Un altro imprenditore, Donato Mottola, di Noci (Bari), è a giudizio con rito ordinario con l'accusa di aver versato a Lerario una mazzetta da 20mila euro il giorno prima dell'arresto.