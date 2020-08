L'ultimo saluto della sua Bari a Mariolina De Fano: in tanti per l'addio nella chiesa del Redentore

Bari saluta per l'ultima volta Mariolina De Fano, artista e attrice, deceduta ieri a 79 anni, che per decenni ha incarnato lo spirito da palcoscenico del capoluogo pugliese: in tantissimi questo pomeriggio, nel rispetto delle norme anti contagio covid, hanno preso parte alle esequie che si sono svolte nella chiesa del Redentore, nel quartiere Libertà. I baresi la aspettavano nell'edificio religioso ma anche all'esterno, nella piazza, per tributarle un commosso addio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

De Fano aveva 79 anni. Dopo la notizia della sua morte in molti hanno voluto tributarle un omaggio attraverso i social network, dal sindaco Antonio Decaro, ai suoi colleghi, tra cui Uccio De Santis e Lia Cellamare.