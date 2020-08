Bari piange la scomparsa di Mariolina De Fano, Decaro: "La città non ti dimenticherà"

"Oggi Bari piange una delle donne simbolo del teatro e della comicità della nostra città". Sono le parole del sindaco, Antonio Decaro, a racchiudere il cordoglio di un'intera comunità per Mariolina De Fano, scomparsa ieri all'età di 79 anni.

Una notizia improvvisa, che ha scatenato una pioggia di messaggi di cordoglio e di affetto per l'attrice scomparsa, da parte del pubblico che tanto l'amava e dei colleghi del mondo dello spettacolo.

"Mariolina De Fano, artista sensibile che, fin dall'inizio della sua quarantennale carriera, ha saputo conquistare la simpatia e l'affetto dei baresi. Il suo talento e la sua professionalità la proiettarono nel panorama della cinematografia nazionale. Oggi la nostra comunità perde una delle interpreti più amate della comicità popolare, capace di incarnare la baresità con tutte le sue contraddizioni. Ciao Mariolina, Bari non ti dimenticherà", scrive il sindaco Decaro.

Commosso e carico di affetto anche il messagigo di Uccio De Santis, che con Mariolina ha a lungo lavorato fianco a fianco per Mudù: "La grande Mariolina De Fano non c’è più, ha fatto la storia del Mudù... Ciao Mariolina grande attrice grande donna , mi hai dato tanto, ho cercato di starti vicino il più possibile ... ci sentivamo anche 10 volte al giorno , ieri l’ultima telefonata! Perché ci hai fatto questo scherzo? Ciao Mariolina".

"Ciao Mariolina, ti porterò sempre nel Cuore", scrive sui social l'attore Nicola Pignataro, pubblicando uno scatto che lo ritrae insieme all'attrice, sua storica 'compagna d'arte', con lui protagonista di numerosi spettacoli.

"Ciao Mariolina De Fano, grazie delle tue risate sei stata una amica e collega, oggi perdiamo una grande attrice caratterista di Bari", è il messaggio dell'attrice Lia Cellamare.

"Oggi perdiamo un altro pezzo da novanta del Teatro Dialettale Barese, come Mario Mancini, Franco Blasi - scrive Gigi De Santis, poeta e attore barese e collaboratore dell'Accademia 'Alfredo Giovine' - Ciao Mariolina, grazie della tua professionalità, simpatia, comicità e per aver portato alcune frasi, detti, proverbi in barese in campo nazionale attraverso film-romanzi prodotti dalla RAI".