Mondo dello spettacolo in lutto, addio all'attrice barese Mariolina De Fano: aveva 79 anni

Si è spenta questo pomeriggio, all'età di 79 anni, in seguito a un malore, l'attrice barese Mariolina De Fano.

Considerata una 'pietra miliare' del teatro barese, aveva esordito giovanissima in teatro impersonando ruoli nelle commedie scritte da suo padre, Vito De Fano. Amatissima dal pubblico, Mariolina De Fano, che avrebbe compiuto 80 anni a ottobre, ha lavorato per il teatro, per il cinema e la televisione. Tra le sue apparizioni, quella nella fiction di Rai Uno 'Raccontami', ma numerosissimi sono stati i ruoli interpretati, tra cui quelli nei film per il regista pugliese Sergio Rubini. Nella sua veste comica, amatissime le sue gag per Mudù di Uccio De Santis, a fianco del quale aveva lavorato anche per il film "Non me lo dire".

Il ricordo di Uccio De Santis: "Mi hai dato tanto, hai fatto la storia del Mudù"

"La grande Mariolina De Fano non c’è più 😢 ha fatto la storia del Mudù... Ciao Mariolina grande attrice grande donna , mi hai dato tanto, ho cercato di starti vicino il più possibile ... ci sentivamo anche 10 volte al giorno , ieri l’ultima telefonata ! Perché ci hai fatto questo scherzo ? questa foto è stata scattata il giorno in cui sei venuta a girare Mudù.... Ciao Mariolina ❤️❤️"

Il cordoglio del sindaco Decaro: "Bari non ti dimenticherà"

"Oggi Bari piange una delle donne simbolo del teatro e della comicità della nostra città. Mariolina De Fano, artista sensibile che, fin dall'inizio della sua quarantennale carriera, ha saputo conquistare la simpatia e l'affetto dei baresi. Il suo talento e la sua professionalità la proiettarono nel panorama della cinematografia nazionale. Oggi la nostra comunità perde una delle interpreti più amate della comicità popolare, capace di incarnare la baresità con tutte le sue contraddizioni. Ciao Mariolina, Bari non ti dimenticherà".