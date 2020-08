Il teatro Piccinni avrà una sala intitolata a Mariolina De Fano: "In ricordo della sua vita d'arte"

Il teatro Piccinni avrà una sala intitolata a Mariolina De Fano, la popolare attrice barese morta ieri a 79 anni. Ad annunciarlo è il sindaco Antonio Decaro che ha risposto in maniera affermativa alla richiesta avanzata dall'attore Nicola Pignataro nel corso dei funerali dell'attrice che si sono svolti questo pomeriggio nella chiesa del Redentore.

"La commozione di una intera comunità per la scomparsa di uno dei volti più popolari del teatro barese - spiega Decaro - dimostra quanto Mariolina nella sua lunga carriera sia riuscita a conquistare la simpatia e l'affetto dei baresi- Nicola Pignataro, che con Mariolina ha condiviso l'interpretazione teatrale dei personaggi più popolari della baresità, ha proposto di intitolare una strada alla memoria dell'attrice. Come ho detto già nel messaggio di cordoglio a nome della città, Mariolina è figlia del fervore culturale che animò Bari con diverse e significative esperienze teatrali. In ragione di questo l'amministrazione comunale da subito dedicherà alla memoria dell'artista una sala del Teatro Piccinni, il luogo simbolo della prosa in città. Così come avvenuto per l'indimenticabile autore e sceneggiatore Vito Maurogiovanni una delle sale di rappresentanza del Piccinni sarà dedicata al ricordo della vita artistica di Mariolina De Fano".