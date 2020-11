Mascherina all'aperto, raffica di controlli a Bari: 8 multe salate per clienti e operatori del mercato di Santa Scolastica

La Polizia Locale di Bari ha effettuato, stamani, nel mercato di Santa Scolastica a Carrassi, per verificare il rispetto delle norme anticovid, ovver l'utilizzo della mascherina di protezione. Otto persone sono state multate con un verbale da 400 euro.

Tra questi vi sono 5 utenti del mercato e tre esercenti che, durante le operazioni di compravendita, non indossavano la prescritta mascherina. Gli agenti, hanno anche sanzionato due rivenditori per aver occupato abusivamente degli spazi non autorizzabili.

I controlli, spiega la Polizia Locale, "continueranno, senza soluzione di continuità, anche nelle altre aree mercatali ubicate in città".